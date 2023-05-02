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Евдокимов Иван Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Евдокимов
Имя
Иван
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
13 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
4279. ЕВДОКИМОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ, 28 л., Мелекесск. у., Мулловск. в. и с. б. Симбирск. Губсуд. Ст. ст 107, 108, лиш. св. 2 г. Исп. 13 марта 923.

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