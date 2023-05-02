Клятвин Виктор Спиридонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Клятвин
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Спиридонович
- Дата исполнения приговора
- 04 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 172
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6040. КЛЯТВИН ВИКТОР СПИРИДОНОВИЧ, 40 л., Кирилловск. у., Никольско-Торжск. в., д. Пепково, Н. С. 2 уч. Кирилловск. у., Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г.,. Исп. 4 апр. 923.
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