Кухтлеков Петр Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кухтлеков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7760. КУХТЛЕКОВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ, 23 л., Медынск. у., Морклезинск. в., д. Хорошева. Н. С. 2 уч. Медынск у. Ст. 81, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. исп. 14 июня 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.