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Кухтлеков Петр Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кухтлеков
Имя
Петр
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
14 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
7760. КУХТЛЕКОВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ, 23 л., Медынск. у., Морклезинск. в., д. Хорошева. Н. С. 2 уч. Медынск у. Ст. 81, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. исп. 14 июня 923.

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