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Баландин Николай Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баландин
Имя
Николай
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
357. Баландин Николай Федорович, 17 л., Пермск. окр., Д. Северухи. Н. С. 2 уч. Сарапульск. окр. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 4 м. П. в. з. с. 28/ХІІ—26.

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