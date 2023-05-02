Юкомин Константин Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮкомин Константин Дмитриевич

Юкомин Константин Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юкомин
Имя
Константин
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
30 июнь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 263
Источник
Скан
Оригинальная запись
8434. ЮКОМИН, КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ, 21 г. Гр. Ростовск. у., Зверинцевск. в., с. Баравицы; - Н. С. 1 р-на г. Ростова. Покупка краден., лиш. св. 1 г. Исп. 30 июня 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.