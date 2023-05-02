Форсов Иван Прокофьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Форсов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Прокофьевич
- Дата исполнения приговора
- 10 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7746. ФОРСОВ, ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ, 29 л., Гр. Пошехонск. у., Мусорск. в., д. Меледег,; Н. С. 6 отд. 8 Гор. р-на г. Петрограда, Кража, лиш. св. 1 г., Исп. 10 дек. 919.
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