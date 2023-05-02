Середин Иван Романов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Середин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Романов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 318
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87488. СЕРЕДИНЪ, ИВАНЪ РОМАНОВЪ, 21 г. К. Старобѣльск. у., Осиновск. в., рд. 1 Донск. окр., въ ст. Маріинской; — Новочеркасск. О. С., 25 Апр. 911, 133, 13 и 1654¹ У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 909 г. № 95796, кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 93308, каторж. раб. 7 л. и 8 м. Исп. 31 Мая 911, счит. ср. съ 10 Дек. 909.
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