Хамрикулов Саид Назаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хамрикулов
- Имя
- Саид
- Отчество
- Назаров
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 341
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99648. ХАМРИКУЛОВЪ, САИДЪ НАзАровъ, 30 л. Сс.-пос. Верхнеудинск. у., Куйтунск. в., с. Надѣинскаго; — Читинск. О. С., 18 Дек. 910, 13, 3 ч. 1655, 2 и 5 п. 1659 и 1 п. 1659¹ У. и У. о сс., завод. раб. 2 г. Исп. 24 Мая 911. Сей приг. поглощенъ приг. Времен. Воен. С. въ пос. Березовкѣ, отъ 31 Янв. 910 г. (13 и 4 п. 1452 У., смертн. казнь замѣн. каторж. раб. безъ срока). | 25 Іюня 98 г. Ферганск. Обл. С., каторж. раб. 2 г. и 8 м.
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