Сатбаев Кининбай
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сатбаев
- Имя
- Кининбай
- Дата исполнения приговора
- 04 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 301
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10317. САТБАЕВ КИНИНБАЙ, 43 л., Кустанайск. г. и у., Карагайск. в., аула № 3. Уральск. Облсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 8 л. П. в. з. с. 4/Х — 24.
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