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Блюм Каликст Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Блюм
Имя
Каликст
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
130087. БЛЮМЪ, КАЛИКСТЪ ОСИПОВЪ. Мщ. г Варшавы, 18 л.; — М. С. 33 уч. г. Варшавы 6 Окт. 909, 6 п. 13, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 7 м. Исп. 22 Окт. 909. | 909 87794 169 М.

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