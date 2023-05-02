Блюм Каликст Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блюм
- Имя
- Каликст
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 22 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130087. БЛЮМЪ, КАЛИКСТЪ ОСИПОВЪ. Мщ. г Варшавы, 18 л.; — М. С. 33 уч. г. Варшавы 6 Окт. 909, 6 п. 13, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 7 м. Исп. 22 Окт. 909. | 909 87794 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.