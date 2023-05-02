Николаев Дмитрий Леонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Николаев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Леонов
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85497. НИКОЛАЕВЪ, ДМИТРІЙ ЛЕоновъ (Леонтьевъ и Ивановъ) (онъ же Ивановъ и Ивановчикъ), 24 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Черикова; — Могилев. О. С., 2 Марта 911, 152, 1 и 5 ч. 1655, 2 и 5 п. 1659 У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Чериков. у. отъ 13 Дек. 910 г. (38 М. и 977 У., тюр. 2 м.), арест. отд. 3 г. Исп. 30 Апр. 911. | 909 81997 1647 У. | 905 39679 170¹ М.
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