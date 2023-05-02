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Горматенко Евсей Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горматенко
Имя
Евсей
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
12 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 69
Источник
Скан
Оригинальная запись
46206. ГОРМАТЕНКО, ЕВСѢЙ ВАСИЛЬевъ. К. Донецк. окр., Карпово-Обрывск. в., тут. Хорошевскаго, 20 л.; — М. С. 3 уч. 1 Донск. окр., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 12 Мая 905.

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