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Логинова Екатерина Захаровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Логинова
Имя
Екатерина
Отчество
Захаровна
Дата исполнения приговора
26 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 131
Источник
Скан
Оригинальная запись
16775. ЛОГИНОВА, ЕКАТЕРИНА ЗАХАРОВНА, 54 л. Гр. Малмыжск. у., Волипельгинск. в., д. Стар.-Какси; — Н. С. 7 уч. Малмыжск. у. Кумышковар., лиш. св. 5 л. Исп. 26 нояб. 920.

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