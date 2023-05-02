Понов Константин Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Понов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 274
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86383. ПОНОВЪ, КОНСТАНТИНЪ ПЕТровь (онъ же Попъ), 31 г. Сс.-пос. Балаганск. у., Евсеевск. в., с. Казачевскаго, рд. въ г. Измаилѣ; — Омск. О. С., 27 Апр. 911, 169 и 170 М. и У. о сс., каторж. раб. 3 г. Исп. 28 Мая 911. | 906 13754 1632 У. | 902 25819 1655 У. | 97 78208 170 М. | 95 46797 1655 У. | 94 35581 1555 У. | 93 4149 169 М. | 91126920 169 М.
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