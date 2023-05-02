Богдан Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богдан
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130152. БОГДАНЪ, АЛЕКСАНДРЪ ИВАНОВЪ. Мщ. д. Пызы, Бѣлостокск. у., 20 л.; — З. Н. 5 уч. Бѣлостокск. у., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 7 Окт. 909.
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