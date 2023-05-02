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Кокшарова Александра Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кокшарова
Имя
Александра
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
29 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
6218. КОКШАРОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА, 23 л., Кунгурск. у., Рождественск. в., д. Заозёрни, Псермск. Губсуд, Ст. 174 ч. 1, лиш. св. 3 г., Исп. 29 ноября 923.

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