Андреев Иван Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129485. андреевъ, иванъ алексѣевъ. К. Красноуфим. у., Утинск. в. и с., 19 л.; — Пермск. О. С. 12 Сент. 909, 124, 139, 149 2 ч. 14 и 1 ч. 1455 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 13 Окт. 909.
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