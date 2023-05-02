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Кучма Мамант Исайевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кучма
Имя
Мамант
Отчество
Исайевич
Дата исполнения приговора
30 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 221
Источник
Скан
Оригинальная запись
7784. КУЧМА МАМАНТ ИСАЙЕВИЧ, 21 г., Гомельск. у., Дяхловичск. в., х. Васильева. Гомельск. Губсуд. Ст. ст. 16 ч. 3, 142, лиш. св. 1 г. 3 м. Исп. 30 июня 923.

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