Кучма Мамант Исайевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кучма
- Имя
- Мамант
- Отчество
- Исайевич
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 221
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7784. КУЧМА МАМАНТ ИСАЙЕВИЧ, 21 г., Гомельск. у., Дяхловичск. в., х. Васильева. Гомельск. Губсуд. Ст. ст. 16 ч. 3, 142, лиш. св. 1 г. 3 м. Исп. 30 июня 923.
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