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Катаева Анна Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Катаева
Имя
Анна
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
11 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
4434. КАТАЕВА АННА МИХАЙЛОВНА, 17 л., Слободск. у., Косинск. в., д. Баранцы. Вятск. Губсуд. Ст. ст. 142, 180 п. «б», 223, лиш. св. 2 г. 8 м. 28 д. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 11/ХІ—24. 

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