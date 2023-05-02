Сухов Максим Ипатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухов Максим Ипатович

Сухов Максим Ипатович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сухов
Имя
Максим
Отчество
Ипатович
Дата исполнения приговора
20 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 337
Источник
Скан
Оригинальная запись
12444. Сухов Максим Ипатович, 19 л., Самарск. г. и у. Ново-Буянск. в., с. Сгибино. Н. С. 4 уч. г. Ульяновска. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 20 дек. 926 г.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.