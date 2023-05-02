Жигульский Михаил Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жигульский
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- __ март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 94
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3230. ЖИГУЛЬСКИЙ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ, 31 г., Астраханск. у., Камызякск. в. и с. Н. С. 4 уч. Астраханск. у. Ст. ст. 157, 172, 176, 180, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. в/ІІІ—24.
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