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Носовицкий Вульф Абрамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Носовицкий
Имя
Вульф
Отчество
Абрамов
Дата исполнения приговора
30 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
97222. НОсОВИЦКІЙ, ВУЛЬФЪ АБРАмовъ, 45 л. К. изъ сс. Верхоленск. у., Тутурск. в., с. Жигаловскаго, рд. въ г. Томскѣ; — Иркутск. О. С., 12 Янв. 911, 124 и 1 ч. 1455 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 30 Іюня 911. | 25 Іюня 87 г. Томск. Губ. С., за участ. въ поддѣлкѣ кредитныхъ билетовъ, каторж. раб. 9 л.

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