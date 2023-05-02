Демидова Мария Андреевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демидова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Андреевна
- Дата исполнения приговора
- 21 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 109
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3806. ДЕМИДОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА, 28 л., Барнаульск. у., Мариинск. в., д. Бороушки. Н. С. 3 уч. Барнаульск. у. Ст. ст. 187, 189, лиш. св. и пор. пр. 1 г. 4 м. Исп. 21 окт. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.