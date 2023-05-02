Охримук Михаил Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Охримук
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97419. ОХРИМУКЪ, МИХАИЛЪ СТЕПАновъ (онъ же Галкинъ), 32 л. Сс.-пос. Канск. у., Выдринск. в., д. Надуйской, рд. Симбир. г., Ардатов. у., Козловск. в., въ д. Родіоновкѣ; — М. С. 1 уч. Ачинск. у., 13 Мая 911, 169 и 2 п. 170 М., 977 У. и У. о сс., тюр. 7 м. Исп. 16 Мая 911. | 13 Окт. 907 г. Воронеж. О. С., 1 ч. 313 и 977 У. | 902 76419 1484 У. тюр. 3 м.
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