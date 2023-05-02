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Галеев Юманнул Саминович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Галеев
Имя
Юманнул
Отчество
Саминович
Дата исполнения приговора
22 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
1296. Галеев Юманнул Саминович, 35 л., Читинск. окр., Борзинск. р., с. Ононского. Н. С. Борзинск. р. Читинск. окр. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 22/ІІ—26.

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