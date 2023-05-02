Гаврилов Дмитрий Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаврилов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1678. ГАВРИЛОВ ДМИТРИЙ ФИЛИППОВИЧ, 28 л., Сретенск. у., Копунск. в., д. Чотуль. Забайкальск. Губсуд. Ст. ст. 149, 176, 196, лиш. св. з г. и пор. пр. з г. П. в. з. с. 19/У—24.
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