Куликов Спиридон Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликов Спиридон Игнатьевич

Куликов Спиридон Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куликов
Имя
Спиридон
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
29 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
7552. КУЛИКОВ СПИРИДОН ИГНАТЬЕВИЧ, 24 л., Бочейковск. у., Черствятск. в., с. Паулье. Н. С. 1 уч. Бочейковск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. Исп. 29 мая 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.