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Минаев Илья Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Минаев
Имя
Илья
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
17 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 169
Источник
Скан
Оригинальная запись
26651. МИНАЕВ, ИЛЬЯ СЕМЕНОВИЧ, 27 л. Гр. Богородицк. у.; — Н. С. 1 уч. Ростовск. (н/Д.) окр. Кража, лиш. св. 6 м., с зач. 28 д. пр. з. Исп. 17 июня 920.

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