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Пяткин Михаил Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пяткин
Имя
Михаил
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 295
Источник
Скан
Оригинальная запись
10931. Пяткин (он же Ласточкин, Калынин) Михаил Григорьевич, 17 л., Уральск. обл., г. Троицка. Н. С. Деж. кам. г. Свердловска. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 10 окт. 926.

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