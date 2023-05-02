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Лебедев Павел Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лебедев
Имя
Павел
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
20 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
7972. ЛЕБЕДЕВ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ, 36 л., Ковровск у., Горковск. в. и с. Н. С. 6 уч. Владимирск. у. Ст. 182, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 20 июля 923.

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