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Макаров Николай Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макаров
Имя
Николай
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
30 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8523. МАКАРОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 30 л., Арзамасск. у., Мотовиловск. в. В. Т. Триб. Юго-Восточн. окр. Ст. 181 ч. 1, лиш. св. 1 г. Исп. 30 июня 923.

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