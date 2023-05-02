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Дарвинцев Сергей Евгеньевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дарвинцев
Имя
Сергей
Отчество
Евгеньевич
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 108
Источник
Скан
Оригинальная запись
3745. ДАРВИНЦЕВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 38 л., б. Екатеринбургск. у., В.-Нейвиск. в., с. Тавайщуй б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. 180, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 23 сент. 923.

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