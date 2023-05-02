Шагеев Бадретдин Шагиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шагеев
- Имя
- Бадретдин
- Отчество
- Шагиев
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 457
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141387. ШАГѢЕВЪ, БАДРЕТДИНЪ ШАГІЕВЪ (онъ же Шалѣевъ). К. Лаишев. у., Зюзинск. в., д. Большихъ-Салтанъ, 27 л.; — Казанск. О. С. 16 Сент. 909, 1 ч. 1643 У., арест. отд. 1 г. Исп. 31 Окт. 909. | 902 59734 170 М. | 901 8590 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.