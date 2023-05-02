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Шагеев Бадретдин Шагиев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шагеев
Имя
Бадретдин
Отчество
Шагиев
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 457
Источник
Скан
Оригинальная запись
141387. ШАГѢЕВЪ, БАДРЕТДИНЪ ШАГІЕВЪ (онъ же Шалѣевъ). К. Лаишев. у., Зюзинск. в., д. Большихъ-Салтанъ, 27 л.; — Казанск. О. С. 16 Сент. 909, 1 ч. 1643 У., арест. отд. 1 г. Исп. 31 Окт. 909. | 902 59734 170 М. | 901 8590 169 М.

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