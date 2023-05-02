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Деркач Степан Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Деркач
Имя
Степан
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 77
Источник
Скан
Оригинальная запись
2641. ДЕРКАЧ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 28 л., Черниговск. г., Конотопск. у., Карабутовск. в., с. Великий-Самбур. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. ст. 142, 220, лиш. св. 8 л. П. в. з. с. 7/Х—24.

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