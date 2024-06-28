Евстропов Филипп Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евстропов
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46642. ЕВСТРОПОВЪ, ФИЛИППЪ АНДРЕевъ. К. Пронск. у., Юраковск. в., д. Анновки, 42 л.; — Рязан. О. С., 169 и 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 3 м. и 10 дн. Исп. 20 Мая 905.
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