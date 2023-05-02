Гапоненко Савватий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гапоненко
- Имя
- Савватий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 61
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45980. ГАПОНЕНКО, САВВАТІЙ ИВАновъ. Зап. бомбардиръ изъ к. Канев. у., Македонск. в., д. Ши, 28 л.; — Кіевск. С. П., 149 и 271 У., арест. отд. 3 г. Исп. 10 Іюня 905.
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