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Кулешов Никандр Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кулешов
Имя
Никандр
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
22 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
7522. КУЛЕШОВ НИКАНДР АНДРЕЕВИЧ, 20 л., Одоевск. у., Ясеновск. в. и с. Н. С. 6 уч. г. Тулы. Ст. 114 ч. 1, пор. пр. 3 г. Исп. 22 авг. 923.

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