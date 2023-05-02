Щербачев Иван Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щербачев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 291
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30672. ЩЕРБАЧЕВ, ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 42 л. Гр. г. Воскресенска; — Н. С. Черкизовск. уч. Благуше-Лефортовск. р. г. Москвы. Самогон., лиш. св. 5 л. Исп. 15 июня 920.
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