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Шуст Адам Людвигов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шуст
Имя
Адам
Отчество
Людвигов
Дата исполнения приговора
21 июль 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 680
Источник
Скан
Оригинальная запись
19038. ШУСТЪ, АДАМЪ ЛЮДВИГОВЪ (онъ же Шустовъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Рѣжицк. у., Вайводовск. в., с. Аксенова, 34 л.; — Великолуцк. О. С., 134, 135, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 21 Іюля 908. 906 53237 169 М. | 904 76373 169 М. 905 18770 1655 У. | 904 38607 172 М.

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