Звонарев Андрей Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Звонарев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 24 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15203. ЗВОНАРЕВ, АНДРЕЙ КУЗЬМИЧ, 19 л. Гр. Тамбовск. у., Куньевск. в., д. Свечиной; — Н. С. 2 р. Тамбовск. у. Конокрадство, лиш. св. 2 г., с зач. 1 м. пр. з. Исп. 24 июня 920.
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