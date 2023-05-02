Романов Пантелеймон Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Романов
- Имя
- Пантелеймон
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 235
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8324. РОМАНОВ ПАНТЕЛЕЙМОН НИКОЛАЕВИЧ, 34 л., Ижевск. у., Завьяловск. в., д. Якшур. Вотск. Облсуд. Ст. 183 ч. 2, лиш. св. 3 г. Исп. 21 мая 923
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