Владимиров Николай Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Владимиров
- Имя
- Николай
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101413. ВЛАДИМІРОВЪ, НИКОЛАЙ НИколаевъ, 37 л. Сс.-п. Нижнеудинск. у., в. и с. Алзамая, рд. въ г. Тулѣ; — Иркутск. О. С., 22 Апр. 911, 114, 152¹ и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г., съ зачет. 6 м. предв. заключ. Исп. 7 Іюня 911. | 904 77613 У. о сс. | 91 65034 169 М. | 96 82749 1641 У. | 90 95733 169 М. | 92 54496 1655 У. | 90 17748 169 М. | 91 117706 149 М.
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