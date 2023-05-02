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Феклисов Дмитрий Евдокимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Феклисов
Имя
Дмитрий
Отчество
Евдокимов
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 423
Источник
Скан
Оригинальная запись
140492. ФЕКЛИСОВЪ, ДМИТРІЙ ЕВДОКИМОВЪ. К. Епифан. у., Краснопольско-Покровск. в., д. Дурасова, 22 л.; — Москов. Ст. М. С. Калужск. уч. 26 Окт. 909, 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 26 Окт. 909.

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