Феклисов Дмитрий Евдокимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Феклисов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Евдокимов
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 423
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140492. ФЕКЛИСОВЪ, ДМИТРІЙ ЕВДОКИМОВЪ. К. Епифан. у., Краснопольско-Покровск. в., д. Дурасова, 22 л.; — Москов. Ст. М. С. Калужск. уч. 26 Окт. 909, 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 26 Окт. 909.
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