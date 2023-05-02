Животков Иван Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖивотков Иван Фролович

Животков Иван Фролович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Животков
Имя
Иван
Отчество
Фролович
Дата исполнения приговора
22 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 133
Источник
Скан
Оригинальная запись
4633. ЖИВОТКОВ ИВАН ФРОЛОВИЧ, 46 л., Ставропольск. окр., Александровск, р., Султановск. в. и с. Н. С. 4 р. Александровск. у. Ст. ст. 95, 204 ч. 2, лиш. св. 3 г. Исп. 22 июня 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.