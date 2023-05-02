Животков Иван Фролович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Животков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Фролович
- Дата исполнения приговора
- 22 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 133
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4633. ЖИВОТКОВ ИВАН ФРОЛОВИЧ, 46 л., Ставропольск. окр., Александровск, р., Султановск. в. и с. Н. С. 4 р. Александровск. у. Ст. ст. 95, 204 ч. 2, лиш. св. 3 г. Исп. 22 июня 923.
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