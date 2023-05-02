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Гладков Петр Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гладков
Имя
Петр
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
1480. Гладков Петр Петрович, 30 л., Златоустовск. окр., Катав-Ивановск. р. и завода. Уральск. Обл суд. Ст. ст. 108, 109, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 2/ХІ—26.

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