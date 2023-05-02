Сивков Павел Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сивков
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 29 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9046. СИВКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 27 л., Нижегородск. г. б. Киягининск. у., Ичалковск. в., с. Беговатого. Н. С. 7 уч. Арзамасск. у. Ст. Ст. 74, 78 ч. 1 и 185. лиш. св. 1½ г. Исп. 29 янв. 923.
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