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Гудков Петр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гудков
Имя
Петр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
23 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
3546. ГУДКОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, 35 л., Пронск. у., Дятловск. в., д. Выкопань Рязанск. Губсуд. Ст. ст. 80, 114а ч. 1, пор. пр. 3 г. Исп. 23 мая 923.

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