— Федосья Андреева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
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- Имя
- Федосья
- Отчество
- Андреева
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129464. АНДРЕЕВА, ФЕДОСЬЯ (безъ фам.). К. Демянск. у., Филипогорск. в., д. Каменки, 21 г., рд. т. же у. и в., въ д. Мошенкѣ; — У. Чл О. С. по Демянск. у. 26 Сент. 909, 170¹ М., тюр. 10 м. Исп. 17 Окт. 909.
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