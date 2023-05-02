Каменев Андрей Прохорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каменев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Прохорович
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 119
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4045. КАМЕНЕВ АНДРЕЙ ПРОХОРОВИЧ, 23 л., Никольско-Уссурийск. у., Ивановск. в., д. Варваровки. В. Т. сухопутно-морск. сил. Приморск. р. Ст. 214, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 23/Х—24.
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