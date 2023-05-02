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Синайков Дмитрий Спиридонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Синайков
Имя
Дмитрий
Отчество
Спиридонович
Дата исполнения приговора
10 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 313
Источник
Скан
Оригинальная запись
10712. СИНАЙКОВ ДМИТРИЙ СПИРИДОНОВИЧ, 22 л., Смоленск. у., Любовичск. в., д. Горели. В. Т. Западн. окр. Ст. 81, 189, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 10/Ѵ—24.

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